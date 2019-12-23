Ташкент, , 11:47 — REGNUM Объем экспорта золота из Узбекистана по итогам января-ноября 2019 года составил $4,4 млрд, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили 23 декабря в государственном комитете республики по статистике.

За отчетный период доля золота в общем объеме экспорта составила 27,3%. Общий объем экспорта составил $16,255 млрд, что на 43,3% больше, чем в январе-ноябре 2018 года. Значительный рост также отмечается по экспорту машин и оборудования — в 2,1 раза, до $377 млн.

Напомним, по итогам 2018 года Узбекистан экспортировал золото на $2,91 млрд, в 2017 году — на $1,6 млрд, в 2016 году $738 млн, в 2015 году — $824 млн.

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