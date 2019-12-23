Ташкент, , 11:36 — REGNUM Фонд национального благосостояния планируют запустить в Узбекистане. Об этом говорится в соответствующем проекте указа президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованном на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Узбекистана».

Проект документа утверждает дорожную карту по реализации стратегии развития рынка капитала на 2020−2025 годы. Главной целью этой стратегии является доведение объема ценных бумаг в свободном обращении до 10% от ВВП.

Планируется, что фонд обеспечит устойчивость бюджетной политики, а также позволит стабилизировать макроэкономические показатели. В рамках стратегии также планируется создать национальную инвестиционную компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября 2019 года общая сумма акций на фондовом рынке Узбекистана составила 25 трлн сумов ($2,63 млрд), что составляет менее 6% от ВВП.

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