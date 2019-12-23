Пекин, , 11:30 — REGNUM Производство хлопка в Китае сократилось за подходящий к концу 2019 года, передает агентство Синьхуа.

Производство хлопка составило 5,89 млн тонн с начала года, что на 3,5% ниже, чем годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики. Площадь хлопковых полей снизилась на 0,5% до 3,34 млн га, а урожайность упала на 3,1% до 1,764 кг на гектар.

Объем производства хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, крупнейшем хлопководческом регионе страны, в 2019 году составил 84,9 процента от общего объема. Сокращение производства хлопка стало результатом неблагоприятных погодных условий вроде засухи и высоких температур в некоторых районах страны.

Отметим, что производство хлопка в Китае достигло своего максимума в 2012 году до 6,84 млн тонн, что в 2,2 раза больше, чем в 1978 году, однако продолжило падать до 2017 года, когда был зафиксирован рост.