Пекин, , 11:23 — REGNUM Отгрузки смартфонов в Китае вырастут в 2020 году в связи с ростом популярности связи пятого поколения 5G, сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается рост отгрузок на уровне 0,7% в годовом исчислении в 2020 году, поскольку смартфоны 5G будут набирать популярность по всей Поднебесной, сообщили аналитической компании International Data Corporation (IDC).

Компания ожидает, что 5G-смартфоны взлетят в очень короткие сроки, в связи с чем к 2021 году каждый пятый проданный смартфон будет работать в сетях связи нового поколения. Цены на более чем 20% смартфонов 5G опустятся ниже 2000 юаней (около $285,8) в 2020 году, считают в IDC.

Согласно данным аналитической фирмы, отгрузки 5G-смартфонов в Китае достигли 485 тыс. единиц в третьем квартале года, из них большинство приходилось на флагманские модели ценой более $700.