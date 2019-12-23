Чжэнчжоу, Китай, , 11:17 — REGNUM Внешняя торговля китайской провинции Хэнань в центре страны выросла на 2,6% за первые 11 месяцев года до 514,95 млрд юаней ($73,47 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

По данным Чжэнчжоуской таможни, экспорт вырос на 3,8% в годовом исчислении до 334,4 млрд юаней, увеличившись на 0,6% до 180,58 млрд юаней с января по ноябрь. За указанный период торговля провинции со странами «Нового шелкового пути» достигла 121,93 млрд юаней, что на 12,3% выше в годовом исчислении.

Торговля провинции с Евросоюзом и странами АСЕАН, а также Латинской Америки взлетела на 18,5%, 9,1%, и 11,7% соответственно.