Пусан, Южная Корея, , 11:21 — REGNUM С мая 2020 года в южнокорейском Пусане начнут использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для мониторинга «слепых зон» в портах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы города Пусана.

По их слова, на покупку десяти беспилотников, оборудованных 30-кратным оптическим зумом (увеличением), тепловизором и системой ночного видения, и обучение персонала будет выделено 1,15 млрд вон (~$997 тыс.).

Известно, что Таможенная служба Пусана также намерена заменить всё видеооборудование в портах Пусан и Камчхон.

Отмечается, что дроны будут использованы представителями таможенной службы для борьбы с контрабандой.