Абакан, 23 декабря 2019, 11:15 — REGNUM Более 8 млрд рублей выделят на развитие железной дороги Междуреченск — Тайшет. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в министерстве экономического развития Хакасии.
Увеличение уставного капитала РЖД на 8,2 млрд рублей предусматривает пакет документов, подписанных премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Эти деньги потратят на развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.
Указанный проект входит в комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь». Цель — развитие транспортного коридора для перевозки угля из Красноярского края, Хакасии и Кузбасса к портам Дальнего Востока.
Планируется, что пропускная способность инфраструктуры РЖД к 2025 году в восточном направлении вырастет до 210 млн тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край, Хакасия и Тува разработают общий туристский маршрут.