Абакан, , 11:15 — REGNUM Более 8 млрд рублей выделят на развитие железной дороги Междуреченск — Тайшет. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в министерстве экономического развития Хакасии.

Увеличение уставного капитала РЖД на 8,2 млрд рублей предусматривает пакет документов, подписанных премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Эти деньги потратят на развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.

Указанный проект входит в комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь». Цель — развитие транспортного коридора для перевозки угля из Красноярского края, Хакасии и Кузбасса к портам Дальнего Востока.

Планируется, что пропускная способность инфраструктуры РЖД к 2025 году в восточном направлении вырастет до 210 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край, Хакасия и Тува разработают общий туристский маршрут.