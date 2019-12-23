Махачкала, , 11:16 — REGNUM Три города и 12 районов Дагестана получат гранты из бюджета республики за наиболее эффективную работу местных властей по итогам 2018 года. Между муниципалитетами будет распределено 25 млн рублей.

«Выделить гранты городским округам и муниципальным районам Республики Дагестан, достигшим наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам оценки эффективности их деятельности за 2018 год», — сказано в указе главы региона Владимира Васильева.

Среди городов гранты получили Дербент (1,77 млн рублей), Каспийск 1,63 млн рублей) и Хасавюрт (1,6 млн рублей). В высокогорной зоне поощрения заслужили Шамильский (2,13 млн рублей), Лакский (1,73 млн рублей) и Чародинский районы (1,14 млн рублей), а в горной зоне — Хунзахский (1,98 млн рублей), Дахадаевский (1,9 млн рублей) и Гунибский районы (1,11 млн рублей)

В предгорной зоне обладателями грантов стали Казбековский (2,66 млн рублей), Буйнакский (1,33 млн рублей) и Хивский (1 млн рублей) районы. Наконец, в равнинной зоне отличились Хасавюртовский (2,09 млн рублей), Кизилюртовский (1,51 млн рублей) и Карабудахкентский (1,39 млн рублей) районы.