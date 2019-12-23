Москва, 23 декабря 2019, 11:13 — REGNUM США уже довольно давно действуют по принципу «не можешь бежать быстро — стреляй в тех, кто тебя обгоняет», считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что швейцарская компания-трубоукладчик уступила давлению США и вывела свои корабли из района строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вступили в силу американские санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Компания Allseas вслед за этим объявила о приостановке работ в Балтийском море.