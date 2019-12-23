Пекин, , 11:12 — REGNUM Портовый грузооборот в Китае взлетел на 8,3% в годовом исчислении до 12,7 млрд тонн за первые 11 месяцев 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Иностранный грузооборот составил 3,96 млрд тонн в период с января по ноябрь, что на 4,7% выше, чем годом ранее за аналогичный период. Контрейлерная перевалка в портах выросла на 4,5% до почти 239,5 млн двадцатифутовых эквивалентов.

Отметим, что в начале года Министерство транспорта расширило статистический диапазон от крупных портов до всех портов страны. Рост грузооборота в портах произошел на фоне неуклонного увеличения объема перевозок по водным путям Китая, который увеличился на 6,3 процента в годовом исчислении до 6,8 миллиарда тонн за первые 11 месяцев года.