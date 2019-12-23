Минск, , 11:19 — REGNUM Дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства России и Белоруссии подписана руководителями отраслевых министерств обеих стран. Об этом сообщает 23 декабря БелТА со ссылкой на белорусское министерство связи и информатизации.

Документ предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что дата отмены мобильного роуминга между двумя странами зафиксирована, это 2020 год. Он пояснил, что отмена роуминга произойдёт только при принятии Москвой и Минском пакетного соглашения об углублении интеграции.

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