Благовещенск, , 11:19 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече с журналистами рассказал, что в деле развития туристической привлекательности области, было бы неплохо открыть в регионе игорную зону.

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Василий Орлов отметил, что правительство ведёт определённую работу, результатом которой может стать появление в Приамурье игорной зоны, пишет АмурИнфо.

«Я думаю, игорная зона помогла бы Благовещенску сильно, потому что не пользоваться близостью с Китаем, это, конечно, неправильно. Это всё-таки федеральное законодательство, решение принимается на самом верхнем уровне. Скажу вам по секрету, что мы такую работу ведём. Но эта тема очень не простая», — сообщил губернатор.

Орлов рассказал, что игорная зона должна располагаться на отдельной территории. Теоретически она могла бы расположиться на предполагаемой намывной территории в районе улицы Нагорной.

«Игорная зона была бы очень кстати для привлечения туристов. Если бы мы принимали решение об игорной зоне, я бы давно уже принял. Мы часто и много говорим на федеральном уровне о Благовещенске и о нашем уникальном положении — напротив Китай. И первый вопрос, который люди, которые здесь не бывали ни разу, задают: «У вас игорная зона есть?». Мысль эта витает, но решения пока нет», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в течение ближайшего времени в России появится ещё одна игорная зона — в Ялте.