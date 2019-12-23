Пекин, , 11:08 — REGNUM Реализация легковых и легких коммерческих машин на мировом авторынке по итогам ноября снизилась на 2,4%, до 7 млн 697 тыс. единиц. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive сообщает «Автостат».

За период с января по ноябрь 2019 года в мире было продано 82 млн 105 тыс. автомобилей — на 5% меньше, чем год назад.

Первое место по продажам машин в мире занимает китайский авторынок. В Поднебесной за ноябрь было продано 2 млн 427 тыс. авто (-4,2%). Стоит отметить, что в Китае отрицательная динамика продаж наблюдается уже семнадцатый месяц подряд, что является отчасти результатом торговой войны с Соединенными Штатами. Причем в самих штатах продажи авто за месяц выросли на 2%, до 1 млн 412 тыс. единиц. Это обеспечило им второе место в рейтинге.

Далее в этой рейтинге следуют авторынке стран Западной Европы, где продажи выросли в ноябре на 3%, до 1 млн 255 тыс. единиц. Реализация машин в странах Восточной Европы, наоборот, в ноябре снизилась на 0,2%, до 375,3 тыс. экземпляров.

Авторынок России в прошлом месяце снова ушел в «минус» (-6,4%). Вызвано это завершением государственной программы по стимулированию спроса.

Продажи автомобилей в Южной Америке составили в прошлом месяце 255,5 тыс. единиц — на 1,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, по прогнозу американских аналитиков Fitch Ratings, в 2019 году продажи машин на мировом авторынке уйдут в минус.

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