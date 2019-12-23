Пекин, , 11:05 — REGNUM Инвестиции Китая в основной капитал (FAI), включая автомагистрали и водные пути выросли за первые 11 месяцев 2019 года на 2,9%, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем FAI в автомагистрали и водные пути достиг 2,16 трлн юаней (около $294 млрд) в период с января по ноябрь или на 2,9% в годовом исчислении, сообщили в Министерстве транспорта. В частности, инвестиции во внутренние реки выросли на 7,5% до 54,75 млрд юаней, в то время как в строительство автомагистралей — на 1,9% до 2,02 трлн юаней за указанный период.

При этом, указанные FAI в центральных районах страны за указанный период выросли на 6,7% за первые 11 месяцев, что значительно выше, чем в среднем по Китаю.