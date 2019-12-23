Москва, , 11:01 — REGNUM Под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов США фактически добились полной отмены банковской тайны, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что суда-трубоукладчики швейцарской компании Allseas выведены из района строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море.

«Такая трусость — это действительно очень неприятно, — сказал Вассерман. — Но я могу понять эту компанию. В нефтегазовой отрасли расчёты традиционно проводятся в долларах, а это значит, что все они подконтрольны США. Любой безналичный расчёт так или иначе отражается на счетах в каких-нибудь банках страны, выпускающей соответствующую валюту. А американцы под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов фактически добились полной отмены банковской тайны. По крайней мере для своих банков. И естественно, это преступление против экономики крайне опасно».

Что касается поступка Allseas, то как подчеркнул Вассерман, Газпром располагает собственными судами-трубоукладчиками, и кроме того, он обладает достаточными средствами, чтобы купить эту компанию целиком и перевести её на расчёты в других валютах, выведя таким образом из-под американского контроля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, суда-трубоукладчики швейцарской компании Allseas выведены из района строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море. Есть информация, что группу судов, строившую датский участок газопровода, расформируют.