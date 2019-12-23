Пекин, , 10:59 — REGNUM Компания BMW Brilliance Automotive Ltd., являющаяся совместным предприятием BMW Group и китайской Brilliance China Automotive Holdings Ltd., отзовет 312 281 автомобилей с рынка Китая в связи с дефектом топливного бака, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Отзыв коснется моделей серий 316i, 316Li, 318i, 318Li, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 330i, 330Li и 335Li, произведенных в период с 22 апреля 2011 года по 31 июля 2016 года, сообщили в Государственной комиссии рыночного делегирования КНР. Дефект топливного бака может приводить к протечкам топлива и риску возгорания автомобиля. Компании проверят отозванные автомобили и заменят все дефектные детали бесплатно.

Отзыв 150 951 автомобиля начнется 27 декабря 2019 года, а отзыв оставшихся 161 330 автомобилей стартует 29 мая 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Brilliance Auto Group заявила об отзыве 226 372 автомобилей моделей Brilliance V5, Brilliance H530, Brilliance Junjie FSV и Brilliance Junjie FRV.

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