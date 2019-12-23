Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В Уральском федеральном округе ускорился рост стоимости аренды квартир у частных лиц, что могло произойти из-за изменённого налога на имущество физлиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского главного управления ЦБ РФ.

Ускорение роста зафиксировали в Тюменской и Свердловской областях. Между тем спрос на аренду квартир достаточно устойчив, напомнили специалисты.

«Вероятно, что таким образом собственники жилых помещений после получения налоговых уведомлений начали более активно реагировать на переход к уплате налога на имущество исходя из его кадастровой стоимости», — предположили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в УрФО в ноябре 2019 года в сфере услуг выросла на 0,5% по сравнению с октябрём и составила 4,6%. Сильный рост связан, в частности, с удорожанием услуг телевещания и подключения к интернету.

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