Новосибирск, , 10:53 — REGNUM Депутаты горсовета Новосибирска 23 декабря приняли во втором чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Основные параметры новосибирского бюджета-2020: доходы — 49 млрд 146 млн рублей, расходы — 50 млрд 346 млн. Дефицит — 1 млрд 200 млн рублей.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, бюджет города «на следующую трёхлетку является социально ориентированным».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске депутаты приняли бюджет города на 2020−2022 годы.