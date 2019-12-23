Ташкент, , 10:40 — REGNUM Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ) выдало лицензию на осуществление деятельности криптобиржи, сообщили в пресс-службе НАПУ.

Лицензия выдана южнокорейской компании Kobea Group, которая специализируется на разработке решения в сфере цифровых технологий, в том числе по технологии блокчейна.

Компания планирует заниматься криптобиржевой деятельностью в соответствии с международными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Напомним, 6 декабря 2019 года директор НАПУ Дмитрий Ли подписал приказ, согласно которому в Узбекистане запрещается использовать криптовалюту в качестве средства платежа.

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