Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM В Уральском федеральном округе сильно увеличилась инфляция в сфере услуг — с 4,1% в октябре 2019 года до 4,6% в ноябре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского главного управления ЦБ РФ.

В ряде регионов УрФО сильно подорожали услуги телевидения. В частности, в Тюменской области стоимость стандартного пакета телеканалов выросла более чем в полтора раза, а в Курганской области — на 12%.

Кроме того, в Челябинской области увеличилась на 2,5% стоимость подключения пользователей к интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года на Урале повысились темпы прироста цен на фрукты. Данные изменения произошли из-за ценовой политики импортёров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уральском федеральном округе снизилась годовая инфляция