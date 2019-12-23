Сеул, , 10:33 — REGNUM Каждый десятый житель Южной Кореи инвестирует в акции, а каждый пятый — экономически активный человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу, Корейский депозитарий ценных бумаг (KSD) и министерство внутренних дел и безопасности страны.

Согласно опубликованным данным, на конец 2018 году в стране насчитывалось 5 556 000 инвесторов, что составляет 10,7% от общей численности населения. Известно, что в 2008 году данный показатель был равен 8%, в 2017 году — 9,7%.

Отмечается, что 20,1% акционеров являлись экономически активным населением.

Специалисты отмечают, что по сравнению с 2008 годом число инвесторов в Южной Корее увеличилось на 39,9%. В частности, число инвесторов в возрасте от 60 лет увеличилось на 146,4%, от 50 лет — на 82,7%, в возрасте от 20 до 29 лет — на 1,3%, в возрасте от 40 до 49 лет — на 24,8%, в возрасте менее 20 лет — на 48,8%.

С другой стороны, число инвесторов, в возрасте от 30 до 39 лет сократило на 5,8%.