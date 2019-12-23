Тюмень, , 10:27 — REGNUM В Тюменской области средняя стоимость бензина за год выросла на 2,6%. Об этом сообщает Тюменьстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года средняя стоимость бензина выросла с 43,28 рублей за литр до 45,26.

Бензин АИ-92 в среднем подорожал почти на рубль и в ноябре 2019 года его стоимость составила 41,54 рубля за литр, АИ-95 стал дороже на чуть более одного рубля и продаётся в среднем по 45,28 рубля за литр. Скачок наблюдается в цене дизельного топлива — почти на два рубля. Его стоимость в среднем составляет 49,22 рубля за литр.