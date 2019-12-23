Вашингтон, , 10:24 — REGNUM На американском онлайн-аукционе «Bring a trailer» продаётся редкий микроавтобус немецкой автокомпании Volkswagen 1971 года выпуска. Об этом сообщается на официальном сайте продавца.

48-летний Volkswagen Bus сейчас находится в Соединённых Штатах. Авто имеет двухцветный кузов бледно-зелёного и белого цветов. Также микроавтобус снабжён белыми бамперами и дисками размером 14 дюймов с хромированными колпаками. На колёсные диски одеты шины Hankook Vantra LT.

Внутрь машины автопроизводители установили обитые бежевой тканью с тёмными виниловыми боковинами сиденья. Кроме того, у винтажного Volkswagen есть проигрыватель CD-дисков фирмы Alpine и двухспицевое рулевое колесо.

В движение микроавтобус приводится четырехцилиндровым мотором рабочим объёмом 1,6 л с воздушным охлаждением. Двигатель агрегатируется с 4-позиционной «механикой» и системой заднего привода.

На данный момент стоимость этого авто составляет 12 тыс. долларов (около 747 тыс рублей). Завершается аукцион 24 декабря 2019 года.

Напомним, на аукционе BH Auction в США был выставлен на продажу Nissan Fairlady Z432R 1970 года выпуска. Его оценочная стоимость составила порядка 73−83 млн иен (около 42,8−48,7 млн рублей). Таким образом, данное авто может стать одной из самых дорогих моделей японского бренда в истории.

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