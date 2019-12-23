Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В ноябре 2019 года в Уральском федеральном округе почти не подорожали автомобили и топливо, в отличие от аналогичного периода предыдущего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уральского главного управления ЦБ РФ.

В частности, в регионе почти не выросла цена на новые легковые автомобили, уточнили в управлении. Годом ранее наблюдалась другая ситуация, когда из-за ослабления рубля и ожидания роста НДС такой транспорт резко подорожал.

Также в регионе откатились назад цены на газомоторное топливо — они остаются на 11% ниже, чем в ноябре 2018 года. А годовой темп прироста цен на бензин на ноябрь 2019 года составил 2,4%, на дизельное топливо — 3,4%.

В целом годовая инфляция по непродовольственным товарам в округе составила 2,6% на ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в УрФО составила 3,5% в ноябре 2019 года. В округе продолжили сокращаться темпы прироста цен на основных товарных рынках.

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