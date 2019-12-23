Москва, , 10:04 — REGNUM Даже несмотря на снижение нефтяных цен, в азиатскую сессию наступившего понедельника, 23 декабря, российский рубль сохранил растущий потенциал, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Налоговые платежи в РФ и позитивная динамика валют развивающихся рынков поддерживают интерес к российской валюте. 20 декабря курс доллара к рублю протестировал уровень 62 руб., курс евро опускался к отметке 98,80 руб.

Пик налоговых выплат приходится на 25 декабря, когда будут уплачиваться НДС, НДПИ и акцизы. Дата уплаты налога на прибыль — 30 декабря.

По оценкам экспертов, объем ожидаемых платежей может приблизиться к 1,5 трлн руб. Таким образом, налоговый фактор будет позитивно влиять на динамику национальной валюты вплоть до конца 2019 года.

23 декабря можно ожидать повторного тестирования уровня 62 руб. за доллар, евро может продолжить снижение в направлении 68,50 руб.», — полагает эксперт.

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