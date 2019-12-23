Токио, , 10:03 — REGNUM По итогам ноября 2019 года автолюбители приобрели 5 тыс. рестайлинговых моделей Mazda CX-4, что является самым лучшим результатом продаж среди автомобилей японской компании. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Таким образом, рестайлинговый купе-кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки. Стоит отметить, что новинка появилась на мировом авторынке только в начале ноября текущего года. Тем не менее, за такой маленький срок авто стало лучшим в модельной линейке компании, опередив Hyundai Tucson и Skoda Karoq.

Дизайн обновлённого автомобиля имеет новую фирменную стилистику. Модель выделяется модернизированными бамперами, узкими светодиодными фарами, необычной решёткой радиатора с эффектными «стрелками», а также иными задними фонарями.

Линейка двигателей Mazda CX-4 состоит из мотора Skyactiv-G на 2 и 2,5 л производительностью 158 и 192 «лошадей» соответственно. Агрегаты сочетаются с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «автоматом». Привод у обновлённой машины может быть как передним, так и полным.

Ранее в России получил сертификат кроссовер Mazda CX-30, который создан на базе хэтчбека Mazda 3 нового поколения. Новинка имеет атмосферный мотор Skyactiv-G производительностью 150 л. с. рабочим объёмом 2 л.

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