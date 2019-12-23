Нижний Новгород, , 10:00 — REGNUM Московский арбитраж удовлетворил иск АО «Фармамед» к АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод». По спору взыскано более 1,8 млрд рублей долга, но решение ответчик планирует обжаловать. В основе разбирательств — последствия от сделки шестилетней давности по покупке заводом одного из брендов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Взыскать с АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» в пользу АО «Фармамед» по договору б/н от 25 октября 2013 года долг в размере 1 842 368 529 руб. 60 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей», — говорится в результативной части решения, которое ещё может быть обжаловано.

В материалах дела пока нет подробностей спора, но на сайте группы Stada, в которую входит нижегородский завод, говорится, что в основе — сделка про продаже бренда «Аквалор», осуществлённая в 2013 году. Гендиректор компании-ответчика Денис Богомолов заявил, что считает требования «Фармамеда» неправомерными и у компании «нет оснований уплачивать сумму, указанную в иске». Сумма, фигурирующая в исковом заявлении — это налог на прибыль, начисленный «Фармамеду» налоговой службой за проведение сделки через кипрские компании.

В АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» намерены обжаловать вердикт суда. На предприятии уточнили, что перевели 131 млн евро по сделке компаниям, аффилированным с «Фармамедом», но имеющим регистрацию за пределами России, а обязательств по оплате налога на прибыль контракт не содержал.