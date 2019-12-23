Москва, , 09:58 — REGNUM Ведение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», открытие которого запланировано на 8 января с участием президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, носит совсем разный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя уход компании Allseas со строительства «СП — 2».

«Турция и так была инородным телом в НАТО. А в ЕС ее не берут уже сколько? 55 лет? Соглашение об ассоциации Турецкой Республики с Европейским экономическим сообществом было подписано еще в 1963 году.

Теперь ещё и США дважды наносят пощечину Турции, сначала признали геноцид армян в начале прошлого века, теперь санкции против газовых проектов, которые экономически важны для страны.

Новый санкционный пакет ещё больше сплачивает страны и подталкивает к полной технической независимости Газпрома и его партнеров. Надо покупать или строить свой флот судов — прокладчиков и техобслуживания.

Вместе с тем, когда «СП-2» построят, то газовая санкционная война не закончится. Борьба уже продолжится не за транспортные проекты, а за трейдинговые — США начнут накладывать санкции на компании, продающие газ в Европе. А у включения газовых санкций в военный бюджет США, возможно, есть и скрытый смысл.

Кто уверенно скажет, что США не пойдут на военную блокаду газовых маршрутов в Балтике и Чёрном море? В этой драке за газовый рынок Европы они пойдут на всё. Проиграть его — означает сделать очередной шаг к изоляции на своем континенте.

То, что раньше казалось благом — удаление от Европы и ЮВА — сегодня становится недостатком. Ракеты, если надо, и так долетят, а вот транспортное плечо из США слишком огромное. Трубу ни через Атлантику, ни через Тихий океан не проложишь», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, прокладывающие газопровод «Северный поток — 2». Причиной послужили санкции США против российских газопроводов.

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