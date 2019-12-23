Москва, , 09:58 — REGNUM Правительство РФ очень гордится низкой инфляцией, которой удалось добиться, за счет обеднения населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Владимира Позднякова (КПРФ), который спрогнозировал, что в 2020 году количество бедных будет уменьшаться, так как вырастет число нищих.

«Это не прогноз, а просто описание того, что делает правительство. Я напомню тем, кто гордится низкой инфляцией, то госпожа Набиуллина еще очень и очень давно открыто и честно сказала, что низкая инфляция будет обеспечиваться за счет обеднения населения. Это святая правда и никто этого не скрывает, — сказал Делягин. — Конечно, депутат немного неточен, когда говорит, что количество бедных будет уменьшаться за счет увеличения количества нищих, потому что он рассуждает как нормальный человек. Но наше государство бедными считает как раз нищих, то есть людей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума или тех, кто заявляет о нехватке денег на еду».

В реальности, как подчеркнул Делягин, количество нищих сокращается за счет того, что они просто умирают и никого в правительстве это не интересует.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Позднякова в 2020 году правительство продолжит забирать деньги из карманов граждан, а количество бедных, действительно, может сократиться, потому что вырастет число нищих.

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