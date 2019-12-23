Москва, 23 декабря 2019, 09:58 — REGNUM Правительство РФ очень гордится низкой инфляцией, которой удалось добиться, за счет обеднения населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Владимира Позднякова (КПРФ), который спрогнозировал, что в 2020 году количество бедных будет уменьшаться, так как вырастет число нищих.
В реальности, как подчеркнул Делягин, количество нищих сокращается за счет того, что они просто умирают и никого в правительстве это не интересует.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Позднякова в 2020 году правительство продолжит забирать деньги из карманов граждан, а количество бедных, действительно, может сократиться, потому что вырастет число нищих.
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