Аддис-Абеба, , 09:43 — REGNUM Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил трехлетний пакет финансирования в размере 2,9 млрд долларов США для поддержки программы экономических реформ в Эфиопии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление МВФ.

По информации журналистов агентства, соглашение, поддержанное Фондом расширенного кредитования МВФ (ECF) и Фондом расширенного финансирования МВФ (EFF), «направлено на поддержку выполнения властями их амбициозной программы реформ и стимулирования льготного донорского финансирования», говорится в заявлении МВФ.

Программа экономических реформ в Эфиопии будет направлена на решение проблемы нехватки иностранной валюты и переход к более гибкому режиму обменного курса, а также на улучшение эффективности управления государственными предприятиями, отмечают репортеры.

Напомним, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пообещал провести экономические реформы, когда он вступил в должность в прошлом году.

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