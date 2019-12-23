Чита, , 09:37 — REGNUM Забайкальскому краю удалось получить дополнительные бюджетные ассигнования по государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Как сообщает пресс-служба губернатора, речь идёт о более 17 миллионах рублей, которые региону выделил Минсельхоз России.

Помимо этого, из бюджета Забайкальского края на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, направлены субсидии в размере 1 миллиона 97 тысяч рублей.

«Мероприятия по улучшению жилищных условий сельских жителей реализуются в регионе с 2013 года и за этот период приобрели или построили жилье порядка 770 забайкальских семей», — пояснил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей региона распространяют все эти готы и преференции доступны дальневосточникам. Также новое руководство взяло курс на максимальное участие в федеральных программах.