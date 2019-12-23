Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 09:26 — REGNUM Каждый строитель Крымского моста проработал за четыре года 24 месячной вахты — более 8,5 тысячи рабочих часов. Об этом 23 декабря сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Строители также подсчитали сколько времени провели в работе:
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря состоится торжественная церемония запуска движения по железнодорожной части Крымского моста, в которой примет участие президент России Владимир Путин.
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