Керчь, Крым, , 09:26 — REGNUM Каждый строитель Крымского моста проработал за четыре года 24 месячной вахты — более 8,5 тысячи рабочих часов. Об этом 23 декабря сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«За четыре года работы на Крымском мосту у каждого сотрудника этого мостоотряда было 24 вахты длиной по одному месяцу каждая — это более 8,5 тысяч рабочих часов в дневную или ночную смену», — отметили в инфоцентре.

Строители также подсчитали сколько времени провели в работе:

«Два года по 12 часов в день: получается год чистого рабочего времени прямо на стройке», — заявил один из рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря состоится торжественная церемония запуска движения по железнодорожной части Крымского моста, в которой примет участие президент России Владимир Путин.

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