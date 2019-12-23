Чита, , 09:21 — REGNUM В Забайкалье впервые подана электроэнергия на новую подстанцию, предназначенную для работы в сложных климатических условиях высокогорной местности и при низких температурах. Как сообщает пресс-служба губернатора, речь идёт об объекте горно-металлургического комбината «Удокан», расположенном в Каларском районе Забайкальского края, который осенью 2019 г. был признан одним из самых холодных мест Земли.

Как отметил генеральный директор Байкальской горной компании Герман Миронов, до марта 2020 года будут осуществляться пусконаладочные работы и тестирование оборудования под нагрузкой до 10 мегаватт.

«Проект по освоению Удоканского месторождения — один из ключевых для экономики и бюджета края, при его реализации запланировано создание более двух тысяч новых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры», — пояснил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Байкальская горная компания» (ООО «БГК») создана в 2008 году для эффективной реализации уникального по масштабу и сложности проекта освоения Удоканского месторождения меди. В середине ноября 2019 г. температура воздуха на Удокане опустилась на 15−20 градусов ниже ноябрьской климатической нормы, а 15 ноября в Чаре зафиксировали минус 44,1°C, что оказалось на 1,9 градуса ниже рекорда 1984 года.

Тогда же сообщалось, что несмотря на фантастические морозы, наладка оборудования на подстанции и установка навесного оборудования на ЛЭП практически завершены. На строительстве было занято свыше 330 работников двух подрядных организаций.

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