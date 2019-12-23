Пекин, , 09:19 — REGNUM Китай скорректирует ряд импортных пошлин с 1 января 2020 года с целью развития торговли в области высококачественных товаров, сообщили в Комиссии по таможенным тарифам при Госсовете КНР, передает 23 декабря агентство Синьхуа.

Комиссия выпустила циркуляр, одобренный Госсоветом, согласно которому импортные тарифы будут отражать дух 19-го съезда Компартии Китая, а также дух второй, третьей и четвертой пленарных сессий ЦК Компартии Китая 19-го созыва.

В частности, речь идет о расширении импорта, продвижения скоординированного развития и торговли и экологии, развитии высококачественного развития и строительства «Нового шелкового пути».