Москва, , 09:24 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых на авторынке России новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) по средневзвешенной цене от 2,5 до 3 млн рублей составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Возглавил этот список южнокорейский кроссовер Hyundai Santa Fe, продажи которого за период с января по октябрь 2019 года составили 8 859 экземпляров. Стоит отметить, что средневзвешенная стоимость этой модели одна из самых низких в данном сегменте — 2 млн 516 тыс. рублей.

Вторую строчку занимает также автомобиль из Южной Кореи — KIA Sorento Prime. За отчетный период в нашей стране было продано 8 658 единиц этого авто по средней цене 2 млн 613 тыс. рублей.

Далее в этом рейтинге идут четыре модели японских марок — это Mitsubishi Pajero Sport (5 488 ед.; 2 млн 768 тыс. руб.), Lexus NX (4 592 ед.; 2 млн 895 тыс. руб.), Toyota Fortuner (4042 ед.; 2 млн 686 тыс. руб.) и Nissan Murano (2 698 ед.; 2 млн 822 тыс. руб.).

Кроме того, в рейтинг самых популярных на российском авторынке кроссоверов и внедорожников по средневзвешенной цене от 2,5 до 3 млн рублей за первые десять месяцев 2019 года также вошли: Ford Explorer (2 663 ед.; 2 млн 898 тыс. руб.), BMW X1 (2 637 ед.; 2 млн 574 тыс. руб.), Volvo XC40 (1 445 ед.; 2 млн 876 тыс. руб.) и Lexus UX (752 ед.; 2 млн 604 тыс. руб.).

Напомним, за ноябрь 2019 года в России выросли на 33,5% продажи новых автомобилей китайских брендов. Всего за месяц было реализовано 3 965 экземпляров таких авто.

Читайте также: Новый кроссовер Luxgen URX поступил в продажу