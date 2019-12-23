Южно-Сахалинск, , 09:42 — REGNUM Изобилие на новогодних столах сахалинцев и курильчан не будет зависеть от штормовой погоды — на острова в преддверии Нового года завезли достаточно продовольствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве торговли и продовольствия.

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Особое внимание в ходе подготовки к праздничным дням было уделено поставкам всего необходимого на Курилы. В итоге создан запас не только продуктов питания, но и свечей, портативных газовых плит, баллонов и прочего. В ведомстве заверили, что порты Ванино и Корсаков, основные артерии, по которым Сахалин и Курилы получают всё необходимое, переходят в штатный режим работы после серии штормов.

Как сообщало ИА REGNUM, в порту Корсаков скопилось 402 контейнера с вещами и подарками. Это связано с тем, что штормами порт затопило, и понадобилось время на восстановление оборудования. Также портовики отметили, что получатели грузов не спешат забирать их, что также приводит к переполнению площадок в порту.