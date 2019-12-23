Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM Годовая инфляция в Уральском федеральном округе по состоянию на ноябрь 2019 года составила 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ.

Нынешний показатель почти не изменился по сравнению с октябрем 2019 года и сравнялся с общероссийским, который за ноябрь 2019 года замедлился на 0,3 пункта, уточняют в управлении.

На Урале продолжили сокращаться темпы прироста цен на основных товарных рынках. Тем не менее, ускорилась инфляция в сфере услуг. Специалисты ЦБ связывают это с ростом стоимости телевещания.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в УРФО в сентябре 2019 года составила 3,7%. Тогда показатель снизился на 0,1% по сравнению с августом.

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