Ямусукро, , 09:15 — REGNUM Валютный союз Западной Африки подписал соглашение с Францией о переименовании своей валюты, франка КФА, в франк Эко, что оборвет некоторые финансовые связи стран с Парижем, которые лежали в основе единой валюты региона — франка КФА, с момента его создания вскоре после Второй мировой войны. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«Это исторический день для Западной Африки», — заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в столице страны Абиджане.

В соответствии с соглашением, франк Эко останется привязанным к евро, но африканские страны в блоке не должны будут хранить более 50% своих резервов в казначействе Франции, а также в совете валютного союза больше не будет французского представителя.

Критики франка КФА называли валюту «пережитком колониальных времен», в то время как сторонники валюты отмечали, что она обеспечивала финансовую стабильность в неспокойном регионе. Со своей стороны, в 2017 году Макрон подчеркнул стабилизирующие преимущества КФА, но заявил, что правительства африканских стран должны определить будущее валюты.

«Да, это конец некоторых пережитков прошлого. Да, это прогресс… Я не намерен оказывать влияние через опеку, я не намерен оказывать влияние через вторжение. Сегодня строится другой век», — заявил Макрон по случаю подписания соглашения о переименовании франка КФА.

По информации журналистов агентства, франк КФА используется в 14 африканских странах с общим валовым внутренним продуктом в размере 235 миллиардов долларов США. Однако изменения коснутся только западноафриканской формы валюты, используемой Бенином, Буркина-Фасо, Гвинеей-Бисау, Кот-д'Ивуаром, Мали, Нигером, Сенегалом и Того.

Изменения не коснутся шести стран, использующих Центральноафриканский КФА, Камеруна, Чада, Центральноафриканской Республики, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи и Габона.