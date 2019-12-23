Пекин, , 09:03 — REGNUM Власти Китая снизят с 1 января 2020 года пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства, сообщили 23 декабря в комитете по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

Отмечается, что пошлины станут ниже, чем тарифы для стран с режимом наибольшего благоприятствования. Соответствующая мера направлена на усиление импорта потенциала по расширению масштаба ввоза в Китая продукции из-за рубежа, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Пекин в ноябре принципиально договорились о заключении торговой сделки. Китай и Соединенные Штаты будут постепенно снижать ввозные пошлины на импорт друг друга. Китай обещал нарастить импорт американских сельскохозяйственных товаров.

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