ЗАТО Сибирский, , 09:03 — REGNUM Жители ЗАТО Сибирский в Алтайском крае, где расположена ракетная дивизия, пожаловались на коллапс в почтовом отделении. Там по причине низкой заработной платы одномоментно уволились три ключевых сотрудника, что моментально сказалось на качестве обслуживания и графике работы: вместо обычных пяти дней, почтальоном стали работать три дня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь в почтовом отделении ЗАТО Сибирский Цитата из группы «Подслушано ЗАТО Сибирский»

Почтовый коллапс в ЗАТО Сибирский в Алтайском крае Цитата из группы «Подслушано ЗАТО Сибирский»

Судя по комментариям, опубликованным в группе «Подслушано ЗАТО Сибирский» в VK, с 23 декабря в отделении приступили к работе два новых сотрудника, а в дальнейшем руководство Почты намеренно поднять зарплаты. Только произойдёт это не ранее мая 2020 года.

«Новый оператор печатает медленнее моей бабушки (которой, между прочим 60+) и чтобы выдать посылку он тратит 23 минуты 48 секунд на человека в среднем… Я успел состариться, за то время, за которое до меня очередь дошла и я получил свою посылку, хотя я был третий на получение», — написал один из участников группы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 г. почтовый коллапс наблюдался в Барнауле: сразу 19 почтовых отделений краевой столицы перешли на сокращённый вдвое режим работы: вместо привычных 12 часов в день, почта открыта на обслуживание 6 часов. В центре занятости Алтайского края подтвердили: «Почта России» заявила о наличии 59 вакансий для почтальонов с заработной платой по 8300 рублей.

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