Ижевск, , 08:58 — REGNUM Ижевский социально-экономическийлицей №45 выиграл грант Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии.

Сумма гранта из средств федерального бюджета составит 5,3 млн рублей. Грарт предоставляется по направлению «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».

По словам директора лицея Ирины Поляковой, на средства гранта будет реализован проект «Школа цифрового образования». Его мероприятия направлены на повышение компетенции учителей, улучшение показателей сдачи ОГЭ учащимися. Участвовать в нем будут не только учителя и школьники этого лицея, но и других учебных заведений Ижевска. Кроме того, грант предполагает закупку компьютеров, интерактивных досок и панелей, программного обеспечения для лицея.

Всего в России гранты получат 47 образовательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Мипросвещения также объявило конкурс на получение грантов для реализации проектов и масштабных программ, направленных на защиту, продвижение и поддержку русского языка. Общая сумма грантов составит 170 млн рублей.