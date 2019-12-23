Берн, , 08:58 — REGNUM Суда-трубоукладчики швейцарской компании Allseas выведены из района строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море. Об этом сообщает 23 декабря Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что группу судов, строившую датский участок газопровода, расформируют. При этом в компании отказались говорить о том, насколько затянется реализация проекта из-за отвода судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступили в силу американские санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Компания Allseas вслед за этим объявила о приостановке работ в Балтийском море.

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