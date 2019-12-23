Чебоксары, 23 декабря 2019, 08:51 — REGNUM «Основной конфликт» в «Чувашкредитпромбанке», который рухнул в ноябре 2019 года, заключался в том, что «мажоритарии в первую очередь кредитовали свой бизнес». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на сессии Госсовета заявил премьер-министр Чувашии Иван Моторин.
Председатель регионального правительства, говорят о ситуации в банке, назвал главную причину конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является республика в лице министерства юстиции и имущественных отношений. По данным Центрального банка России на 21 декабря 2018 года, напрямую министерство юстиции владело в банке долей в 36,29%. Также влияние на банк у него было через акционерное общество «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в банке. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся три физических лица и минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%.
Напомним, 7 ноября у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» остался без лицензии на банковскую деятельность.