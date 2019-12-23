Чебоксары, , 08:51 — REGNUM «Основной конфликт» в «Чувашкредитпромбанке», который рухнул в ноябре 2019 года, заключался в том, что «мажоритарии в первую очередь кредитовали свой бизнес». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на сессии Госсовета заявил премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

Председатель регионального правительства, говорят о ситуации в банке, назвал главную причину конфликта.

«По управлению банком, если интересно, то могу пояснить: я до 2010 года входил в совет директоров банка. Мы всегда отстаивали интересы республики как могли, имея меньшее количество голосов. Основной конфликт, который был в банке, — мажоритарии в какой-то период, до 2010 года, в первую очередь кредитовали свой бизнес. Соответственно здесь республика всегда, постоянно высказывала своё нежелание. Данный вопросы был вынесен на контроль Центрального банка. Начиная с 2010 года, данный вопрос рассматривался в рамках контроля Центрального банка. Вот это основной конфликт, который был в банке», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является республика в лице министерства юстиции и имущественных отношений. По данным Центрального банка России на 21 декабря 2018 года, напрямую министерство юстиции владело в банке долей в 36,29%. Также влияние на банк у него было через акционерное общество «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в банке. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся три физических лица и минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%.

Напомним, 7 ноября у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» остался без лицензии на банковскую деятельность.