Сеул, , 08:55 — REGNUM В период с 1 по 20 декабря экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 2%, до 30,5 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также сократился на 5,1%. Известно, что экспорт полупроводников сократился на 16,7%, судов — на 51,2%, однако экспорт автомобилей вырос на 2,7%, устройств беспроводной связи — на 2,7%.

Экспорт в Китай увеличился на 5,3%, в Японию — на 6,2%, страны Ближнего Востока — на 46,8%. С другой стороны, экспорт в США сократился на 3,4%, во Вьетнам — на 6,1%, в страны Евросоюза — на 7,1%.

В период с 1 по 20 декабря импорт сократился на 0,5%, до 30,1 млрд.

Экспорт нефтепродуктов увеличился на 27,6%, автомобилей — на 9,5%, однако экспорт нефти сократился на 3,1%, газа — на 14,7%, информационно-коммуникационного оборудования — на 6,5%.