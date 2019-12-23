Калининград, , 08:50 — REGNUM Калининградский арбитраж 22 января 2020 года начнёт рассмотрение иска управления Росрыболовства к управлению капстроительства городского округа Калининград. Городским чиновникам вменяется ущерб биоресурсам во время реализации одного из проектов комплексной застройки. В качестве требования истец настаивает на выпуске свыше 611 тыс. молоди сига в Куршский залив, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к муниципальному казённому предприятию «Управление капитального строительства» администрации Калининграда поступил 18 декабря 2019 года. Речь идёт о проекте строительства канализационного коллектора для комплексной застройки Юго-Восточного района города Калининграда.

Истцы требуют обязать «возместить ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате выполнения строительных работ». Второе требование — обязать выпустить «611 962 экземпляра молоди сига в Куршский залив за период с 2012 по 2019 год».

Напомним, проект по строительству коллектора был реализован в ходе программы по развитию региона до 2015 года. МКУ выступало заказчиком, а генподрядчиком было московское ООО «ФНК Инжиниринг». Муниципальный контракт оценивался в 480 млн рублей. Канализация строилась для приёма стоков от двух микрорайонов.