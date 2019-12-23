Москва, 23 декабря 2019, 08:28 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин посетит Южный ФО. Это будет рабочая поездка главы государства, сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: Путин лично примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
В ходе визита Путин посетит Адыгею, посетит аграрное предприятие «Зелёный Дом» и встретится с работниками сельского хозяйства.
Также президент торжественно откроет движение по железнодорожной части Крымского моста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подтвердил своё участие в церемонии торжественного открытия железнодорожной части Крымского моста.
Читайте также: Владимир Путин совершит рабочую поездку в Адыгею