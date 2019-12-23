Якутск, , 08:46 — REGNUM В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутии отремонтируют более тысячи км дорог, заявил глава республики Айсен Николаев во время передачи «Прямой разговор» на ВГТРК.

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«В рамках нацпроекта «БКАД» в Якутии отремонтируют более 1 100 км региональных и более 200 км трасс в Якутске. Мы и мечтать не могли об этом. Благодаря решению Владимира Путина очень серьёзные средства выделены региону, и работа уже пошла. Первый год реализации проекта показал, что вопросы есть, мы это видели в Якутске и на некоторых региональных дорогах. Чтобы в следующем году фотографий, на которых в октябре или ноябре укладывают бетон асфальтоукладчики, больше не было», — сказал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл отремонтировано 116,9 км республиканских дорог — больше запланированного объёма на 16,9 км.