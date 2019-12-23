Москва, , 08:14 — REGNUM Торги на Мосбирже 23 декабря открылись снижением по иностранным валютам. Интерес к рублю сохранялся на фоне налоговых выплат, а также позитивной динамики валют emerging markets, продолжающих отыгрывать оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США — Китай, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пик налоговых платежей приходится на 25 декабря. Российские компании будут уплачивать НДС, НДПИ и акцизы. 30 декабря — налог на прибыль. Общим объемом платежей составляет примерно 1,4 трлн рублей.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,24%, до 62,25 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 68,97 руб., фунт/рубль — на 0,36%, до 81,03 руб.

На вечерней сессии рубль сдал позиции доллару на фоне сильных данных в США и снижения цен на нефть. Пятничные данные показали, что рост экономики США ускорился в III квартале и есть признаки того, что она сохранит темпы роста в IV квартале. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,1% в годовом исчислении.

В ноябре личные доходы выросли на 0,5% после повышения на пересмотренные 0,1% в октябре (прогноз был 0,3%). Личные расходы выросли на 0,4% после повышения на 0,3% в октябре (показатель совпал с прогнозом). Американцы не ограничивают себя в расходах перед новым годом, что позитивно скажется на других макропоказателях в 2020 году.

Цена на нефть сорта Brent скорректировалась до $65,73 после неудачной попытки возобновить рост. Никаких новостей за падением не стояло. Оно было вызвано техническими факторами перед выходными днями и предстоящими праздниками.

Бычий тренд по нефти и рублю сохраняется. После непродолжительной консолидации укрепление рублю продолжится. На этой неделе ожидаю снижение пары доллар/рубль ниже 62 руб.

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