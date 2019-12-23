Рига, , 08:06 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии сообщила, что за 10 месяцев 2019 года из страны было вывезено 162,6 млн литров алкогольных напитков, что на 13% больше, чем в прошлом. Об этом пишет портал LSM.

По данным ведомства, 89,5% всего алкогольного экспорта Латвии пришлось на Россию и только 10,5% на страны Европейского союза.

Так, в Россию поступило из Латвии 145,533 млн литров алкогольных напитков, против 128,643 млн литров в 2018 г. В страны ЕС 17,067 млн литров, против прошлогодних 15,291 млн.