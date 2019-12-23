Ютазинский район, Татария, , 08:03 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием банкротства МУП «Уруссинское предприятие по благоустройству и озеленению» из Ютазинского района республики. Дело пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает ООО «Башрент» из Башкирии. Иск подан 20 декабря 2019 года. Сумма претензий неизвестна, но в конце ноября 2019 года арбитраж Московской области взыскал с МУП в пользу ООО «1 331 300 рублей задолженности, 147 000 рублей обеспечительного платежа, 103 236,75 рубля неустойки по состоянию на 19.07.2019 года, а также неустойку, рассчитанную на основании п. 7.3 контракта в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы, начиная с 20.07.2019 и до фактической оплаты долга».

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в декабре 2008 года исполкомом посёлка городского типа Уруссу. Уставный капитал — более 107 тыс. рублей, директор с февраля 2017 года — Ильшат Камалдинов.

Компания выступает исполнителем по ряду контрактов, в том числе на текущее содержание уличных сетей пгт. Уруссу, дорог, тротуаров. Только с ГКУ «Главтатдортранс» заключено три контракта на общую сумму более 86,1 млн рублей.